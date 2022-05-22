«Ливерпуль» обыграл «Вулверхэмптон» и финишировал вторым в АПЛ

Сегодня, 22 мая, в рамках 38-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) «Ливерпуль» на стадионе «Энфилд» встречался с «Вулверхэмптоном». «Чемпионат» проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 3-й минуте с передачи Рауля Хименеса счёт в матче открыл полузащитник гостей Педру Нету. На 24-й минуте Садио Мане с передачи Тьяго Алькантары счёт сравнял. На 84-й минуте Мохамед Салах, начавший матч со скамейки запасных, вывел «Ливерпуль» вперёд. Через пять минут Эндрю Робертсон забил третий гол мерсисайдцев в матче с паса Роберто Фирмино.

«Ливерпуль» с 92 очками занял в турнирной таблице чемпионата Англии итоговое второе место, отстав от лидирующего «Манчестер Сити» на одно очко. «Вулверхэмптон» (51) — 10-й.