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«Манчестер Сити» обыграл «Астон Виллу» и стал чемпионом Англии сезона-2021/2022

«Манчестер Сити» обыграл «Астон Виллу» и стал чемпионом Англии сезона-2021/2022
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В матче 38-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Манчестер Сити» принимал «Астон Виллу». Встреча проходила на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)» в Манчестере и завершилась победой хозяев — 3:2.

На 37-й минуте забил хавбек «Астон Виллы» Мэтти Кэш, голевой пас отдал Лука Динь. На 69-й минуте отличился бразильский полузащитник «львов» Филиппе Коутиньо, ему ассистировал Олли Уоткинс.

На 76-й минуте игрок «Ман Сити» Илкай Гюндоган после передачи Рахима Стерлинга сократил преимущество «Астон Виллы», а через две минуты взятием ворот отметился Родриго Эрнандес. На 81-й минуте дубль оформил Илкай Гюндоган.

«Манчестер Сити» набрал 93 очка в 38 встречах и стал чемпионом Англии, опередив идущий вторым «Ливерпуль» на одно очко. «Астон Вилла» (45) — на 14-м месте.

Англия - Премьер-лига. 38-й тур
22 мая 2022, воскресенье. 18:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
3 : 2
Астон Вилла
Бирмингем
0:1 Кэш – 37'   0:2 Коутиньо – 69'   1:2 Гюндоган – 76'   2:2 Эрнандес – 78'   3:2 Гюндоган – 81'
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