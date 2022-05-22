«Бёрнли» вылетел в «Чемпионшип», уступив в последнем туре «Ньюкаслу»

В английской Премьер-лиге завершились матчи 38-го тура. По их итогам определилась последняя команда, которая лишилась прописки в элитном дивизионе. Третьим неудачником стал «Бёрнли».
Перед 38-м туром «Бёрнли» занимал 17-е место, набрав 35 очков. Столько же баллов было у «Лидс Юнайтед», но «Бёрнли» находился выше за счёт дополнительных показателей.
«Бёрнли» в заключительном туре уступил «Ньюкасл Юнайтед» со счётом 1:2. На 20-й минуте Каллум Уилсон открыл счёт и вывел гостей вперёд. А на 60-й минуте Уилсон оформил дубль. На 69-й минуте Максвелл Корне отыграл один мяч, но на большее сил хозяевам не хватило.
В параллельном матче «Лидс» обыграл «Брентфорд» со счётом 2:1. В составе «Лидса» по мячу забили Рафинья и Джек Харрисон. У «Брентфорда» единственный мяч на счету Серхи Каноса.
Таким образом, по итогам сезона из АПЛ вылетели «Норвич», «Уотфорд» и «Бёрнли».
- 22 мая 2022
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