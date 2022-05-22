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«Бёрнли» вылетел в «Чемпионшип», уступив в последнем туре «Ньюкаслу»

«Бёрнли» вылетел в «Чемпионшип», уступив в последнем туре «Ньюкаслу»
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В английской Премьер-лиге завершились матчи 38-го тура. По их итогам определилась последняя команда, которая лишилась прописки в элитном дивизионе. Третьим неудачником стал «Бёрнли».

Перед 38-м туром «Бёрнли» занимал 17-е место, набрав 35 очков. Столько же баллов было у «Лидс Юнайтед», но «Бёрнли» находился выше за счёт дополнительных показателей.

«Бёрнли» в заключительном туре уступил «Ньюкасл Юнайтед» со счётом 1:2. На 20-й минуте Каллум Уилсон открыл счёт и вывел гостей вперёд. А на 60-й минуте Уилсон оформил дубль. На 69-й минуте Максвелл Корне отыграл один мяч, но на большее сил хозяевам не хватило.

В параллельном матче «Лидс» обыграл «Брентфорд» со счётом 2:1. В составе «Лидса» по мячу забили Рафинья и Джек Харрисон. У «Брентфорда» единственный мяч на счету Серхи Каноса.

Таким образом, по итогам сезона из АПЛ вылетели «Норвич», «Уотфорд» и «Бёрнли».

Англия - Премьер-лига. 38-й тур
22 мая 2022, воскресенье. 18:00 МСК
Брентфорд
Лондон
Окончен
1 : 2
Лидс Юнайтед
Лидс
0:1 Рафинья – 56' (пен)   1:1 Канос – 78'   1:2 Харрисон – 90+4'
Удаления: Канос – 80' / нет
Англия - Премьер-лига. 38-й тур
22 мая 2022, воскресенье. 18:00 МСК
Бёрнли
Бёрнли
Окончен
1 : 2
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
0:1 Уилсон – 20' (пен)   0:2 Уилсон – 60'   1:2 Корне – 69'
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