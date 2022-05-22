«Ливерпуль» и «Сити» — две великие команды». Погребняк — о финише АПЛ

Бывший российский нападающий Павел Погребняк прокомментировал итоги сезона в английской Премьер-лиге (АПЛ). Чемпионом Англии стал «Манчестер Сити», «Ливерпуль» занял второе место, уступив одно очко.

«Мои симпатии были на стороне Клоппа. Хотелось, чтобы он взял квадрупл. Джеррард и Коутиньо постарались для этого, но есть у «Сити» аура вытаскивать такие матчи. Умеют. Две великие команды. Вы можете представить, 92 очка набрать и не стать чемпионом! На такое способны только Клопп и Гвардиола», — рассказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

«Манчестер Сити» набрал 93 очка в 38 встречах и стал чемпионом Англии (АПЛ), опередив идущий вторым «Ливерпуль» на одно очко (92).