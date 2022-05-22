«Ливерпуль» и «Сити» — две великие команды». Погребняк — о финише АПЛ
Поделиться
Бывший российский нападающий Павел Погребняк прокомментировал итоги сезона в английской Премьер-лиге (АПЛ). Чемпионом Англии стал «Манчестер Сити», «Ливерпуль» занял второе место, уступив одно очко.
«Мои симпатии были на стороне Клоппа. Хотелось, чтобы он взял квадрупл. Джеррард и Коутиньо постарались для этого, но есть у «Сити» аура вытаскивать такие матчи. Умеют. Две великие команды. Вы можете представить, 92 очка набрать и не стать чемпионом! На такое способны только Клопп и Гвардиола», — рассказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
«Манчестер Сити» набрал 93 очка в 38 встречах и стал чемпионом Англии (АПЛ), опередив идущий вторым «Ливерпуль» на одно очко (92).
Комментарии
- 22 мая 2022
-
20:56
-
20:55
-
20:51
-
20:47
-
20:33
-
20:31
-
20:28
-
20:22
-
20:21
-
20:21
-
20:15
-
20:15
-
20:08
-
20:08
-
20:07
-
19:58
-
19:56
-
19:55
-
19:53
-
19:52
-
19:44
-
19:42
-
19:38
-
19:32
-
19:25
-
19:23
-
19:22
-
19:12
-
19:00
-
18:51
-
18:38
-
18:31
-
18:28
-
18:25
-
18:25
Партнерский контент