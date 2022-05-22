«Тоттенхэм» разгромил «Норвич» и финишировал четвёртым в АПЛ

Сегодня, 22 мая, на стадионе «Кэрроу Роуд» в Норидже в рамках заключительного 38-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Норвич Сити» принимал «Тоттенхэм Хотспур». Гости одержали разгромную победу – 5:0.
На 16-й минуте счёт открыл полузащитник Деян Кулушевски, ему ассистировал Родриго Бентанкур. На 32-й минуте преимущество «Тоттенхэма» удвоил форвард Гарри Кейн, голевой пас отдал Бентанкур.
На 64-й минуте Кулушевски оформил дубль, результативная передача на счету Кейна. На 70-й минуте взятием ворот отметился нападающий Сон Хын Мин, пас отдал Лукас Моура. Через пять минут Сон Хын Мин забил свой второй мяч в матче.
Благодаря победе в матче с «Норвичем» «Тоттенхэм» набрал 71 очко и расположился на четвёртом месте в таблице АПЛ, которое гарантирует выход в групповую стадию Лиги чемпионов.
- 22 мая 2022
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