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«Тоттенхэм» разгромил «Норвич» и финишировал четвёртым в АПЛ

«Тоттенхэм» разгромил «Норвич» и финишировал четвёртым в АПЛ
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Сегодня, 22 мая, на стадионе «Кэрроу Роуд» в Норидже в рамках заключительного 38-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Норвич Сити» принимал «Тоттенхэм Хотспур». Гости одержали разгромную победу – 5:0.

На 16-й минуте счёт открыл полузащитник Деян Кулушевски, ему ассистировал Родриго Бентанкур. На 32-й минуте преимущество «Тоттенхэма» удвоил форвард Гарри Кейн, голевой пас отдал Бентанкур.

На 64-й минуте Кулушевски оформил дубль, результативная передача на счету Кейна. На 70-й минуте взятием ворот отметился нападающий Сон Хын Мин, пас отдал Лукас Моура. Через пять минут Сон Хын Мин забил свой второй мяч в матче.

Благодаря победе в матче с «Норвичем» «Тоттенхэм» набрал 71 очко и расположился на четвёртом месте в таблице АПЛ, которое гарантирует выход в групповую стадию Лиги чемпионов.

Англия - Премьер-лига. 38-й тур
22 мая 2022, воскресенье. 18:00 МСК
Норвич Сити
Норидж
Окончен
0 : 5
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
0:1 Кулушевски – 16'   0:2 Кейн – 32'   0:3 Кулушевски – 64'   0:4 Мин – 70'   0:5 Мин – 75'
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