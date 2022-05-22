Гвардиола стал первым небританским тренером, который выиграл АПЛ четыре раза

Испанский тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола вошёл в историю. Он в четвёртый раз выиграл английскую Премьер-лигу. Гвардиола — первый небританский специалист, у которого четыре титула в АПЛ.



Если же брать только АПЛ, то больше титулов выигрывал лишь легендарный бывший тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон. Шотландский специалист становился победителем турнира 13 раз.



Сегодня, 22 мая, состоялись матчи 38-го тура АПЛ. В них решалась судьба чемпионского титула, за который борьбу вели «Манчестер Сити» и «Ливерпуль». «Горожане» уступали «Астон Вилле» со счётом 0:2, но в концовке вырвали победу — 3:2. Если бы «Манчестер Сити» уступил или сыграл вничью, то чемпионом стал бы «Ливерпуль», обыгравший «Вулверхэмптон» со счётом 2:1.