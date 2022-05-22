Мохамед Салах и Сон Хын Мин стали лучшими бомбардирами АПЛ. Криштиану Роналду — третий

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах и форвард «Тоттенхэм Хотспур» Сон Хын Мин разделили первую строчку в списке лучших бомбардиров английской Премьер-лиги сезона-2021/2022.
У египтянина и корейца по 23 гола в 35 матчах чемпионата Англии. Третьим в гонке бомбардиров стал нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, он забил 18 матчей в 30 играх.
Отметим, что чемпионом Англии стал «Манчестер Сити», вторым в таблице стал «Ливерпуль». Помимо «Манчестер Сити» и «Ливерпуля», в четвёрку лучших команд чемпионата также вошли лондонские «Челси» и «Тоттенхэм Хотспур». Данные четыре клуба в следующем сезоне сыграют в Лиге чемпионов.
В Лиге Европы примут участие «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед», а в Лиге конференций – «Вест Хэм Юнайтед». Вылетели из АПЛ «Бёрнли», «Уотфорд» и «Норвич Сити».
- 22 мая 2022
-
20:56
-
20:55
-
20:51
-
20:47
-
20:33
-
20:31
-
20:28
-
20:22
-
20:21
-
20:21
-
20:15
-
20:15
-
20:08
-
20:08
-
20:07
-
19:58
-
19:56
-
19:55
-
19:53
-
19:52
-
19:44
-
19:42
-
19:38
-
19:32
-
19:25
-
19:23
-
19:22
-
19:12
-
19:00
-
18:51
-
18:38
-
18:31
-
18:28
-
18:25
-
18:25