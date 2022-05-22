Хендерсон: горжусь ребятами и тем, что сделал «Ливерпуль»

Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон прокомментировал результат матча 38-го тура АПЛ с «Вулверхэмптоном». Встреча закончилась победой красных со счётом 3:1. «Ливерпуль» уступал со счётом 0:1, но забил три мяча, два из которых — в концовке. Несмотря на эту победу, мерсисайдцы не смогли выиграть титул, так как «Манчестер Сити» обыграл «Астон Виллу» (3:2).
«Очень горжусь ребятами и тем, что мы сделали. Мы добились того, что было нужно, но, к сожалению, этого оказалось недостаточно. Я был уверен, что мы забьём, что у нас будет возможность. Так и случилось», — цитирует Хендерсона BBC.
«Ливерпуль» с 92 очками занял в турнирной таблице чемпионата Англии итоговое второе место, отстав от лидирующего «Манчестер Сити» на одно очко. «Вулверхэмптон» (51) — 10-й.
- 22 мая 2022
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