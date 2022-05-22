Канчельскис: «Сити» поставил «Ливерпуль» на место. Я очень доволен!

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал развязку чемпионской гонки в АПЛ. «Манчестер Сити» стал чемпионом, опередив «Ливерпуль» на два очка.



«Манчестер Сити» за последние годы поднялись. Молодцы! Столько чемпионств выиграли. Самое главное для меня, что «Ливерпуль» не выиграл чемпионство. Потому что они — самые главные соперники «Манчестер Юнайтед». Я очень доволен. Спасибо, «Манчестер Сити»!



У «Ливерпуля» голова закружилась. Жалко, что время так поменялось. Так бы я им дал по ушам, негодяям ливерпульцам. Конечно, «Ливерпуль» – хорошая команда. Знаете ведь, что бывают эмоции. Они немножко нос задрали. «Манчестер Сити» поставил их на место.



Думаю, что в будущем и «Манчестер Юнайтед» будет по ушам давать. Быть такими самоуверенными и считать, что они самые лучшие — такого не бывает. В наше время «Манчестер Юнайтед» не мог себе такого позволить. Две разные вещи, когда ты говоришь правду и считаешь себя великим. Великих и на место ставят. Корону с головы ведь тоже снимают у людей. Посмотрим, как они сыграют в финале Лиги чемпионов. Я благодарен Анчелотти, ведь он работал в «Эвертоне». Он сказал, что для него это будет большая победа, если обыграет «Ливерпуль». Я играл за «Эвертон», поэтому в финале буду болеть за «Реал», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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