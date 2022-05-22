«Милан» разгромил «Сассуоло» и стал чемпионом Италии сезона-2021/2022
Поделиться
Сегодня, 22 мая, на стадионе «Мапей — Читта-дель-Триколоре» в Реджо-нель-Эмилии в рамках 38-го тура итальянской Серии А сезона-2021/2022 «Сассуоло» принимал «Милан». Гости одержали победу — 3:0.
Счёт был открыт в первом тайме. На 17-й минуте отличился нападающий «Милана» Оливье Жиру, ему ассистировал Рафаэл Леау. На 32-й минуте форвард гостей Жиру после паса Леау оформил дубль, а через две забил другой игрок «Милана» — полузащитник Франк Кессье. Третью голевую передачу в матче отдал Леау.
«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча «Сассуоло» — «Милан».
«Милан» набрал 86 очков в 38 встречах и стал победителем итальянской Серии А сезона-2021/2022, опередив идущий вторым «Интер» на два очка. «Сассуоло» (50) — на 11-м месте.
Комментарии
- 22 мая 2022
-
20:56
-
20:55
-
20:51
-
20:47
-
20:33
-
20:31
-
20:28
-
20:22
-
20:21
-
20:21
-
20:15
-
20:15
-
20:08
-
20:08
-
20:07
-
19:58
-
19:56
-
19:55
-
19:53
-
19:52
-
19:44
-
19:42
-
19:38
-
19:32
-
19:25
-
19:23
-
19:22
-
19:12
-
19:00
-
18:51
-
18:38
-
18:31
-
18:28
-
18:25
-
18:25
Партнерский контент