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«Милан» разгромил «Сассуоло» и стал чемпионом Италии сезона-2021/2022

«Милан» разгромил «Сассуоло» и стал чемпионом Италии сезона-2021/2022
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Сегодня, 22 мая, на стадионе «Мапей — Читта-дель-Триколоре» в Реджо-нель-Эмилии в рамках 38-го тура итальянской Серии А сезона-2021/2022 «Сассуоло» принимал «Милан». Гости одержали победу — 3:0.

Счёт был открыт в первом тайме. На 17-й минуте отличился нападающий «Милана» Оливье Жиру, ему ассистировал Рафаэл Леау. На 32-й минуте форвард гостей Жиру после паса Леау оформил дубль, а через две забил другой игрок «Милана» — полузащитник Франк Кессье. Третью голевую передачу в матче отдал Леау.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча «Сассуоло» — «Милан».

«Милан» набрал 86 очков в 38 встречах и стал победителем итальянской Серии А сезона-2021/2022, опередив идущий вторым «Интер» на два очка. «Сассуоло» (50) — на 11-м месте.

Италия - Серия А. 38-й тур
22 мая 2022, воскресенье. 19:00 МСК
Сассуоло
Сассуоло
Окончен
0 : 3
Милан
Милан
0:1 Жиру – 17'   0:2 Жиру – 32'   0:3 Кессье – 36'
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