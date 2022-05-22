Зинченко обернул трофей АПЛ флагом Украины при праздновании
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В матче 38-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Манчестер Сити» принимал «Астон Виллу». Встреча проходила на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)» в Манчестере и завершилась победой хозяев — 3:2. Защитник горожан Александр Зинченко выиграл трофей в четвёртый раз в карьере. При праздновании футболист обернул кубок АПЛ во флаг Украины.
25-летний Зинченко появился на поле после первого тайма. Вместе с английской командой украинский защитник выиграл 11 трофеев. Он выступает за «Манчестер Сити» с 2016 года, ранее воспитанник донецкого «Шахтёра» играл за «Уфу».
«Манчестер Сити» набрал 93 очка в 38 встречах и стал чемпионом Англии, опередив идущий вторым «Ливерпуль» на одно очко. «Астон Вилла» (45) — на 14-м месте.
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