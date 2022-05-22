Зинченко расплакался после победы «Ман Сити» в АПЛ, вытирая слёзы украинским флагом. Фото

В матче 38-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Манчестер Сити» принимал «Астон Виллу». Встреча проходила на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)» в Манчестере и завершилась победой хозяев — 3:2. Успех позволил команде Хосепа Гвардиолы выиграть чемпионат Англии.
После завершения матча украинский полузащитник «Ман Сити» Александр Зинченко не смог сдержать слёз и расплакался. Футболист вытирал слёзы украинским флагом.
Отметим, что чемпионом Англии стал «Манчестер Сити», вторым в таблице стал «Ливерпуль». Помимо «Манчестер Сити» и «Ливерпуля», в четвёрку лучших команд чемпионата также вошли лондонские «Челси» и «Тоттенхэм Хотспур». Данные четыре клуба в следующем сезоне сыграют в Лиге чемпионов.
В Лиге Европы примут участие «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед», а в Лиге конференций – «Вест Хэм Юнайтед». Вылетели из АПЛ «Бёрнли», «Уотфорд» и «Норвич Сити».
- 22 мая 2022
-
22:23
-
22:21
-
22:14
-
22:13
-
22:01
-
21:50
-
21:43
-
21:33
-
21:30
-
21:27
-
21:22
-
21:16
-
21:14
-
21:11
-
20:56
-
20:55
-
20:51
-
20:47
-
20:33
-
20:31
-
20:28
-
20:22
-
20:21
-
20:21
-
20:15
-
20:15
-
20:08
-
20:08
-
20:07
-
19:58
-
19:56
-
19:55
-
19:53
-
19:52
-
19:44