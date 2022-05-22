Зинченко расплакался после победы «Ман Сити» в АПЛ, вытирая слёзы украинским флагом. Фото

В матче 38-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Манчестер Сити» принимал «Астон Виллу». Встреча проходила на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)» в Манчестере и завершилась победой хозяев — 3:2. Успех позволил команде Хосепа Гвардиолы выиграть чемпионат Англии.

После завершения матча украинский полузащитник «Ман Сити» Александр Зинченко не смог сдержать слёз и расплакался. Футболист вытирал слёзы украинским флагом.

Отметим, что чемпионом Англии стал «Манчестер Сити», вторым в таблице стал «Ливерпуль». Помимо «Манчестер Сити» и «Ливерпуля», в четвёрку лучших команд чемпионата также вошли лондонские «Челси» и «Тоттенхэм Хотспур». Данные четыре клуба в следующем сезоне сыграют в Лиге чемпионов.



В Лиге Европы примут участие «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед», а в Лиге конференций – «Вест Хэм Юнайтед». Вылетели из АПЛ «Бёрнли», «Уотфорд» и «Норвич Сити».