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Клопп: вторые места — история моей жизни

Клопп: вторые места — история моей жизни
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал итоговый результат своей команды в АПЛ. Мерсисайдцы завершили сезон на втором месте, уступив лишь «Манчестер Сити». В 38-м туре «горожане» обыграли «Астон Виллу» со счётом 3:2, а «Ливерпуль» одержал победу в матче с «Вулверхэмптоном» (3:1).

«Вторые места — история моей жизни. Я по-прежнему являюсь обладателем рекорда по невыходу в Бундеслигу с максимальным количеством очков. Но нужно набрать больше очков, чем твой конкурент. Мы этого не сделали.

Нельзя сделать большего, чем оставить все силы на поле. И ребята сделали это. Мы гнались за лучшей командой в мире до самого конца. Это невероятно. Мы будем вновь и вновь строить команду», — цитирует Клоппа BBC.

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