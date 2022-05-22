Клопп: вторые места — история моей жизни

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал итоговый результат своей команды в АПЛ. Мерсисайдцы завершили сезон на втором месте, уступив лишь «Манчестер Сити». В 38-м туре «горожане» обыграли «Астон Виллу» со счётом 3:2, а «Ливерпуль» одержал победу в матче с «Вулверхэмптоном» (3:1).



«Вторые места — история моей жизни. Я по-прежнему являюсь обладателем рекорда по невыходу в Бундеслигу с максимальным количеством очков. Но нужно набрать больше очков, чем твой конкурент. Мы этого не сделали.



Нельзя сделать большего, чем оставить все силы на поле. И ребята сделали это. Мы гнались за лучшей командой в мире до самого конца. Это невероятно. Мы будем вновь и вновь строить команду», — цитирует Клоппа BBC.