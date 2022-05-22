Фанаты «Ман Сити» напали на вратаря «Астон Виллы» Ольсена, выбежав на поле после матча

Болельщики «Манчестер Сити» после матча 38-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 с «Астон Виллой» (3:2) напали на вратаря «львов» Робина Ольсена, сообщается на официальном сайте «горожан».



Отмечается, что фанаты «Сити» выбежали на поле, празднуя победу в чемпионате Англии, и атаковали Ольсена. Пресс-служба «Ман Сити» принесла извинения вратарю и объявила о начале расследования.



Отметим, что чемпионом Англии стал «Манчестер Сити», вторым в таблице стал «Ливерпуль». Помимо «Манчестер Сити» и «Ливерпуля», в четвёрку лучших команд чемпионата также вошли лондонские «Челси» и «Тоттенхэм Хотспур». Данные четыре клуба в следующем сезоне сыграют в Лиге чемпионов.



В Лиге Европы примут участие «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед», а в Лиге конференций – «Вест Хэм Юнайтед». Вылетели из АПЛ «Бёрнли», «Уотфорд» и «Норвич Сити».