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Фанаты «Ман Сити» напали на вратаря «Астон Виллы» Ольсена, выбежав на поле после матча

Фанаты «Ман Сити» напали на вратаря «Астон Виллы» Ольсена, выбежав на поле после матча
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Болельщики «Манчестер Сити» после матча 38-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 с «Астон Виллой» (3:2) напали на вратаря «львов» Робина Ольсена, сообщается на официальном сайте «горожан».

Отмечается, что фанаты «Сити» выбежали на поле, празднуя победу в чемпионате Англии, и атаковали Ольсена. Пресс-служба «Ман Сити» принесла извинения вратарю и объявила о начале расследования.

Отметим, что чемпионом Англии стал «Манчестер Сити», вторым в таблице стал «Ливерпуль». Помимо «Манчестер Сити» и «Ливерпуля», в четвёрку лучших команд чемпионата также вошли лондонские «Челси» и «Тоттенхэм Хотспур». Данные четыре клуба в следующем сезоне сыграют в Лиге чемпионов.

В Лиге Европы примут участие «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед», а в Лиге конференций – «Вест Хэм Юнайтед». Вылетели из АПЛ «Бёрнли», «Уотфорд» и «Норвич Сити».

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