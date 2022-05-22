«Барселона» — «Вильярреал»: текстовая трансляция начнётся в 23:00

Сегодня, 22 мая, состоится матч 38-го тура испанской Примеры. «Барселона» на стадионе «Камп Ноу» будет принимать «Вильярреал». Начало — в 23:00 мск.



«Барселона» уже гарантировала себе серебряные медали первенства. Каталонцы занимают второе место, набрав 73 очка. В свою очередь, «Вильярреал» ведёт борьбу за седьмое место, позволяющее сыграть в Лиге конференций. В настоящее время «Вильярреал» занимает седьмое место, набрав 56 очков. На восьмом месте находится «Атлетик», у которого 55 очков.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча «Барселона» — «Вильярреал».



38-й тур является последним в чемпионате Испании. Победу в чемпионате досрочно одержал мадридский «Реал». Столичные футболисты набрали 86 очков.