«Барселона» — «Вильярреал»: текстовая трансляция начнётся в 23:00
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Сегодня, 22 мая, состоится матч 38-го тура испанской Примеры. «Барселона» на стадионе «Камп Ноу» будет принимать «Вильярреал». Начало — в 23:00 мск.
«Барселона» уже гарантировала себе серебряные медали первенства. Каталонцы занимают второе место, набрав 73 очка. В свою очередь, «Вильярреал» ведёт борьбу за седьмое место, позволяющее сыграть в Лиге конференций. В настоящее время «Вильярреал» занимает седьмое место, набрав 56 очков. На восьмом месте находится «Атлетик», у которого 55 очков.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча «Барселона» — «Вильярреал».
38-й тур является последним в чемпионате Испании. Победу в чемпионате досрочно одержал мадридский «Реал». Столичные футболисты набрали 86 очков.
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