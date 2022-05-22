Салах сравнялся по «Золотым бутсам» в АПЛ с Кейном и Ширером, только у Анри больше

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах стал обладателем «Золотой бутсы» в английской Премьер-лиге. Египетский футболист вместе с форвардом «Тоттенхэма» Сон Хын Мином забил за сезон в АПЛ больше всех мячей. Для Салаха эта награда стала третьей в карьере. Больше «Золотых бутс» чемпионата Англии лишь у экс-форварда «Арсенала» Тьерри Анри (4).

Также по три награды лучшему бомбардиру АПЛ выигрывали Алан Ширер («Ньюкасл», «Блэкберн») и Гарри Кейн («Тоттенхэм»).

29-летний Салах стал футболистом «Ливерпуля» в 2017 году, перейдя из «Ромы». С тех пор форвард в 180 матчах Премьер-лиги забил 118 голов и отдал 50 результативных передач.

Соглашение между Салахом и «Ливерпулем» истекает в конце следующего сезона.