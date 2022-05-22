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«Мы — легенды, нас будут помнить». Хосеп Гвардиола — о чемпионстве «Манчестер Сити»

«Мы — легенды, нас будут помнить». Хосеп Гвардиола — о чемпионстве «Манчестер Сити»
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о победе в чемпионате Англии сезона-2021/2022.

«Последняя игра всегда особенная, много эмоций. «Астон Вилла» отдала все силы, но первый гол всё изменил. Мы должны были разобраться с этим.

Мы — легенды. Если футболисты становятся чемпионами в Англии четыре раза за пять лет, значит, они особенные. Нас будут помнить. Победа дома перед своими болельщиками — лучшее. В тот момент, когда мы сравняли счёт, было ощущение, что забьём третий гол.

Значимость этого достижения подчёркивается силой нашего соперника, за всю свою жизнь я не сталкивался с такой командой, как «Ливерпуль». Поздравляю их – каждую неделю они делали нас сильнее.

Сейчас у меня нет желания и энергии думать о следующем сезоне. Мы снова чемпионы», — цитирует Гвардиолу BBC.

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