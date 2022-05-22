«Мы — легенды, нас будут помнить». Хосеп Гвардиола — о чемпионстве «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о победе в чемпионате Англии сезона-2021/2022.
«Последняя игра всегда особенная, много эмоций. «Астон Вилла» отдала все силы, но первый гол всё изменил. Мы должны были разобраться с этим.
Мы — легенды. Если футболисты становятся чемпионами в Англии четыре раза за пять лет, значит, они особенные. Нас будут помнить. Победа дома перед своими болельщиками — лучшее. В тот момент, когда мы сравняли счёт, было ощущение, что забьём третий гол.
Значимость этого достижения подчёркивается силой нашего соперника, за всю свою жизнь я не сталкивался с такой командой, как «Ливерпуль». Поздравляю их – каждую неделю они делали нас сильнее.
Сейчас у меня нет желания и энергии думать о следующем сезоне. Мы снова чемпионы», — цитирует Гвардиолу BBC.
- 22 мая 2022
-
22:23
-
22:21
-
22:14
-
22:13
-
22:01
-
21:50
-
21:43
-
21:33
-
21:30
-
21:27
-
21:22
-
21:16
-
21:14
-
21:11
-
20:56
-
20:55
-
20:51
-
20:47
-
20:33
-
20:31
-
20:28
-
20:22
-
20:21
-
20:21
-
20:15
-
20:15
-
20:08
-
20:08
-
20:07
-
19:58
-
19:56
-
19:55
-
19:53
-
19:52
-
19:44