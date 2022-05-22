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«Гранада» вылетела в Сегунду из-за победы «Кадиса» в последнем туре Ла Лиги

«Гранада» вылетела в Сегунду из-за победы «Кадиса» в последнем туре Ла Лиги
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Сегодня, 22 мая, в чемпионате Испании прошли два матча 38-го тура. «Гранада» на стадионе «Лос-Карменес» играла с «Эспаньолом», а в параллельной встрече «Алавес» на «Мендисорросе» принимал «Кадис».

Встреча между «Гранадой» и «Эспаньолом» закончилась нулевой ничьей. «Гранада» с 38 очками финишировала в чемпионате Испании на 18-й строчке и вылетела в Сегунду. «Эспаньол» с 42 очками расположился на 14-й позиции.

Испания - Примера. 38-й тур
22 мая 2022, воскресенье. 21:00 МСК
Гранада
Гранада
Окончен
0 : 0
Эспаньол
Барселона

Встреча между «Алавесом» и «Кадисом» закончилась победой гостевой команды со счётом 1:0. Единственный гол в матче на 76-й минуте с передачи Исаака Карселена забил Энтони Лосано.

0:1. Лосано («Кадис») завершает прострел Карселена:

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«Алавес» с 31 очком занял последнее место в турнирной таблице и вылетел в Сегунду. Победа позволила «Кадису» подняться с зоны вылета и закрепиться на 17-й строчке с 39 очками.

Испания - Примера. 38-й тур
22 мая 2022, воскресенье. 21:00 МСК
Алавес
Витория
Окончен
0 : 1
Кадис
Кадис
0:1 Лосано – 76'
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