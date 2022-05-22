Стали известны чемпионы Англии и Италии сезона-2021/2022

Сегодня, 22 мая, определились команды-чемпионы в английской Премьер-лиге и итальянской Серии А сезона-2021/2022.
Чемпионом Англии стал «Манчестер Сити», вторым в таблице стал «Ливерпуль». Помимо «Манчестер Сити» и «Ливерпуля», в четвёрку лучших команд чемпионата также вошли лондонские «Челси» и «Тоттенхэм Хотспур». Данные четыре клуба в следующем сезоне сыграют в Лиге чемпионов.
«Милан» набрал 86 очков в 38 встречах и стал победителем итальянской Серии А сезона-2021/2022, опередив идущий вторым «Интер» на два очка. Отметим, что «россонери» в 19-й раз стали чемпионами Италии. По данному показателю «Милан» сравнялся с «Интером». Больше всего побед у «Ювентуса» — 36. «Милан» победил в чемпионате Италии впервые с сезона-2010/2011.
Список всех чемпионов и распределение мест в еврокубках здесь:
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