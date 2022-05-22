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Зинченко — о победе в АПЛ: незабываемые эмоции для всех украинцев, борющихся за выживание

Зинченко — о победе в АПЛ: незабываемые эмоции для всех украинцев, борющихся за выживание
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Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко высказался о победе в английской Премьер-лиге сезона-2021/2022.

«Незабываемые эмоции для меня и для всех украинцев, которые сейчас голодают и выживают в моей стране. Я так горд быть украинцем и хотел бы привезти этот трофей на Украину, чтобы показать его людям, потому что они этого заслуживают.

Надеюсь, мы будем продолжать в том же духе, потому что этот удивительный клуб заслуживает этого», — цитирует Зинченко BBC со ссылкой на Sky Sports.

Отметим, что чемпионом Англии стал «Манчестер Сити», вторым в таблице стал «Ливерпуль». Помимо «Манчестер Сити» и «Ливерпуля», в четвёрку лучших команд чемпионата также вошли лондонские «Челси» и «Тоттенхэм Хотспур». Данные четыре клуба в следующем сезоне сыграют в Лиге чемпионов.

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