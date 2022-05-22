«Так работает наша вселенная». Стерлинг высказался о невероятном камбэке «Манчестер Сити»

Форвард «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг прокомментировал победу своей команды в матче 38-го тура АПЛ с «Астон Виллой». Встреча закончилась со счётом 3:2, причём «горожане» уступали 0:2. Эта победа позволила им выиграть чемпионат Англии, опередив «Ливерпуль».
«Когда счёт был 0:1, я думал, что мы сможем победить. Но второй гол стал большим разочарованием. Но с теми игроками, которые у нас есть, и временем, которое оставалось, всё было возможно. Что за победа!
Так работает наша вселенная. Гюндоган играл не так часто, как хотел, но он получил шанс и сделал это. Каждый год мы понимаем, как будет тяжело. «Ливерпуль» — великолепный соперник, который нас подталкивает вперёд. Поэтому мы и добиваемся таких успехов. Четыре победы в АПЛ! Я выиграл турнир четыре раза. Это невероятное достижение», — цитирует Стерлинга BBC.
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