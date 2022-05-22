Директор «Барселоны»: у нас нет новостей о будущем Дембеле 6-7 месяцев

Спортивный директор «Барселоны» Матеу Алемани высказался о будущем нападающего Усмана Дембеле в команде.
«Усман и его агенты — единственные, кто знает, что они будут делать. У нас нет новостей уже 6-7 месяцев. У меня есть личное мнение по поводу этой истории с Дембеле… но сейчас это не имеет значения», — приводит слова Алемани журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
Ранее сообщалось, что действующий чемпион Германии «Бавария» хочет воспользоваться плохим финансовым положением «Барселоны» и предложить Дембеле лучшие условия. Клуб готовит французскому нападающему контракт на четыре года с зарплатой в € 18 млн за сезон.
Также сообщалось, что «ПСЖ» ведёт переговоры с агентами Дембеле с января 2022 года.
«Хетафе» — «Барселона». Обзор матча. Ла Лига – 2021/2022. 37-й тур:
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