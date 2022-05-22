Пиоли: «Милан» был более стабилен, чем «Интер»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал завоевание его командой скудетто. В матче 38-го тура Серии А «Милан» разгромил «Сассуоло» со счётом 3:0 и стал чемпионом Италии впервые с сезона-2010/2011.



«Я рад за наших игроков, за самого себя, персонал, клуб, директоров и наших фантастических болельщиков. Мы верили, что можем выиграть чемпионат. Конечно, я счастлив. «Милан» больше заслуживал титул, чем «Интер», мы были более стабильны. К тому же мы побеждали в ключевых матчах.



Менталитет игроков всегда был на высшем уровне. Они не сдавались. Никто не сбавлял в активности, даже те, кто мало играл.



Отдельно хочу поблагодарить руководство клуба, благодаря ему нам удалось создать отличное сочетание из опытных футболистов и молодых игроков», — приводит слова Пиоли Football Italia.

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