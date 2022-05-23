Конте — о будущем в «Тоттенхэме»: мне нравится поднимать над головой трофеи
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Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте высказался о своём будущем в лондонской команде.
«Я человек с амбициями, и мне нравится бороться за что-то важное, поднимать над головой трофеи. Я очень счастлив здесь. Далее посмотрим. Всегда говорил, что в конце сезона я поговорю с клубом и мы найдём лучшее решение», — приводит слова Конте журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
52-летний Конте возглавил лондонскую команду в ноябре 2021 года. Под его руководством «Тоттенхэм» в 35 матчах одержал 20 побед, пять раз сыграл вничью и 10 раз проиграл.
Соглашение между Конте и «Тоттенхэмом» истекает в конце следующего сезона. Под руководством итальянского специалиста лондонский клуб пробился в Лигу чемпионов на следующий сезон.
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