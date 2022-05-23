Южнокорейский нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Сон Хын Мин стал лучшим бомбардиром английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. Форвард «шпор» разделил данное звание с нападающим «Ливерпуля» Мохамедом Салахом. У египтянина и корейца по 23 гола в 35 матчах чемпионата Англии.
Отметим, что Сон Хын Мин — первый азиатский футболист, ставший лучшим бомбардиром сезона АПЛ.
Чемпионом Англии стал «Манчестер Сити», вторым в таблице стал «Ливерпуль». Помимо «Манчестер Сити» и «Ливерпуля», в четвёрку лучших команд чемпионата также вошли лондонские «Челси» и «Тоттенхэм Хотспур». Данные четыре клуба в следующем сезоне сыграют в Лиге чемпионов.
В Лиге Европы примут участие «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед», а в Лиге конференций – «Вест Хэм Юнайтед». Вылетели из АПЛ «Бёрнли», «Уотфорд» и «Норвич Сити».
- 23 мая 2022
-
00:59
-
00:55
-
00:37
-
00:24
-
00:11
-
00:07
-
00:01
- 22 мая 2022
-
23:54
-
23:50
-
23:49
-
23:40
-
23:35
-
23:33
-
23:32
-
23:11
-
23:08
-
23:08
-
22:53
-
22:47
-
22:40
-
22:23
-
22:21
-
22:14
-
22:13
-
22:01
-
21:50
-
21:43
-
21:33
-
21:30
-
21:27
-
21:22
-
21:16
-
21:14
-
21:11
-
20:56