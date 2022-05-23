Южнокорейский нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Сон Хын Мин стал лучшим бомбардиром английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. Форвард «шпор» разделил данное звание с нападающим «Ливерпуля» Мохамедом Салахом. У египтянина и корейца по 23 гола в 35 матчах чемпионата Англии.



Отметим, что Сон Хын Мин — первый азиатский футболист, ставший лучшим бомбардиром сезона АПЛ.



Чемпионом Англии стал «Манчестер Сити», вторым в таблице стал «Ливерпуль». Помимо «Манчестер Сити» и «Ливерпуля», в четвёрку лучших команд чемпионата также вошли лондонские «Челси» и «Тоттенхэм Хотспур». Данные четыре клуба в следующем сезоне сыграют в Лиге чемпионов.



В Лиге Европы примут участие «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед», а в Лиге конференций – «Вест Хэм Юнайтед». Вылетели из АПЛ «Бёрнли», «Уотфорд» и «Норвич Сити».

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