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Пеп целовал кубок, Фернандиньо качали партнёры, фанаты сломали ворота. Фото победы «Сити»

Пеп целовал кубок, Фернандиньо качали партнёры, фанаты сломали ворота. Фото победы «Сити»
Манчестер Сити
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Вчера, 22 мая, в Манчестере на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)» в матче 38-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Манчестер Сити» принимал «Астон Виллу». Встреча завершилась победой хозяев — 3:2.

На 37-й минуте забил хавбек «Астон Виллы» Мэтти Кэш, голевой пас отдал Лука Динь. На 69-й минуте отличился бразильский полузащитник «львов» Филиппе Коутиньо, ему ассистировал Олли Уоткинс.

Лучшие кадры с матча «Манчестер Сити»» — «Астон Вилла» — в фотоподборке «Чемпионата».

Успех позволил команде Хосепа Гвардиолы выиграть чемпионат Англии.

После завершения матча украинский полузащитник «Ман Сити» Александр Зинченко не смог сдержать слёз и расплакался. Футболист вытирал слёзы украинским флагом.

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