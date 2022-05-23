Пеп целовал кубок, Фернандиньо качали партнёры, фанаты сломали ворота. Фото победы «Сити»

Вчера, 22 мая, в Манчестере на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)» в матче 38-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Манчестер Сити» принимал «Астон Виллу». Встреча завершилась победой хозяев — 3:2.



На 37-й минуте забил хавбек «Астон Виллы» Мэтти Кэш, голевой пас отдал Лука Динь. На 69-й минуте отличился бразильский полузащитник «львов» Филиппе Коутиньо, ему ассистировал Олли Уоткинс.

Лучшие кадры с матча «Манчестер Сити»» — «Астон Вилла» — в фотоподборке «Чемпионата».

Успех позволил команде Хосепа Гвардиолы выиграть чемпионат Англии.



После завершения матча украинский полузащитник «Ман Сити» Александр Зинченко не смог сдержать слёз и расплакался. Футболист вытирал слёзы украинским флагом.