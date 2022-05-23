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«Севилья» всухую обыграла «Атлетик» и квалифицировалась в ЛЧ

«Севилья» всухую обыграла «Атлетик» и квалифицировалась в ЛЧ
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«Севилья» на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье (Испания) в матче заключительного 38-го тура чемпионата Испании принимала «Атлетик» из Бильбао. Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу андалусийцев.

Единственный гол забил Рафаэль Мир на 68-й минуте с передачи Эрика Ламелы. Для испанского форварда этот гол стал 10-м в дебютном сезоне за «Севилью» в Ла Лиге.

По итогам сезона «Севилья» с 70 очками завершила сезон на четвёртом месте и квалифицировались в групповой этап Лиги чемпионов, «Атлетик» с 55 очками остался на восьмой строчке и не попал в еврокубки.

Первое место в Примере занял мадридский «Реал» (86 очков), на второй строчке расположилась каталонская «Барселона» (73 очка), и тройку замкнул «Атлетико» (71 очко).

Испания - Примера. 38-й тур
22 мая 2022, воскресенье. 23:00 МСК
Севилья
Севилья
Окончен
1 : 0
Атлетик Б
Бильбао
1:0 Мир – 68'
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