«Севилья» всухую обыграла «Атлетик» и квалифицировалась в ЛЧ

«Севилья» на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье (Испания) в матче заключительного 38-го тура чемпионата Испании принимала «Атлетик» из Бильбао. Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу андалусийцев.



Единственный гол забил Рафаэль Мир на 68-й минуте с передачи Эрика Ламелы. Для испанского форварда этот гол стал 10-м в дебютном сезоне за «Севилью» в Ла Лиге.



По итогам сезона «Севилья» с 70 очками завершила сезон на четвёртом месте и квалифицировались в групповой этап Лиги чемпионов, «Атлетик» с 55 очками остался на восьмой строчке и не попал в еврокубки.

Первое место в Примере занял мадридский «Реал» (86 очков), на второй строчке расположилась каталонская «Барселона» (73 очка), и тройку замкнул «Атлетико» (71 очко).