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«Реал» выиграл лигу с максимальным отрывом в своей истории

«Реал» выиграл лигу с максимальным отрывом в своей истории
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«Барселона» проиграла «Вильярреалу» в последнем туре испанской Ла Лиги со счётом 2:0. Голы за «жёлтую субмарину» забили Альфонсо Педраса и Мой Гомес. Таким образом, мадридский «Реал» оторвался от каталонцев на 13 очков.

«Реал» выиграл Примеру с максимальным отрывом в своей истории. Ранее наибольшее преимущество «Королевского клуба» от второго места по итогам чемпионата составляло 12 баллов.

Мадридский «Реал» стал чемпионом Испании, «сливочные» набрали 86 очков. «Барселона» завоевала серебряные медали первенства. Каталонцы заняли второе место, набрав 73 очка в 38 турах. «Вильярреал» с 59 очками расположился на седьмой строчке, которая позволит «жёлтой субмарине» сыграть в следующем розыгрыше Лиги конференций.

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