Килиан Мбаппе обратился к «Реалу» и Флорентино Пересу после продления контракта с «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе обратился к «Реалу» после продления контрактного соглашения с парижанами.

«Хотел бы искренне поблагодарить «Реал» и его президента Флорентино Переса. Признаю удачу и привилегию быть желанным для такого великого клуба. Понимаю ваше разочарование. Я буду вашим первым болельщиком в финале Лиги чемпионов, в Париже, в моём доме. Очень счастлив, что могу продолжать прогрессировать во Франции, стране, которая видела, как я родился, вырос и реализовал себя. И это даёт мне возможность продолжать преследовать свои мечты», — приводит слова Мбаппе Marca.

Напомним, Мбаппе продлил контракт с «ПСЖ» до 2025 года. Ранее сообщалось, что французский нападающий был близок к переходу в «Реал».