Левандовски согласовал контракт с «Барселоной»

Каталонская «Барселона» предложила мюнхенской «Баварии» € 35 млн за польского нападающего Роберта Левандовского.



Как сообщает известный журналист Николо Скира, 33-летний Левандовски уже согласовал контракт с испанским клубом. Соглашение будет действительно до 2025 года.



Левандовски ранее заявил, что намерен покинуть «Баварию» этим летом, так как, по его словам, мюнхенский клуб не предложил ему продлить контракт, который истекает в 2023 году. В свою очередь, главный тренер «Барселоны» Хави подтвердил, что клуб ведёт переговоры по польскому нападающему.

Напомним, Левандовски перешёл в мюнхенскую «Баварию» из дортмундской «Боруссии» в 2014 году. Контракт 33-летнего польского нападающего с клубом истекает в июне 2023 года. В нынешнем сезоне Роберт принял участие в 34 матчах немецкой Бундеслиги, забил 35 голов и отдал три результативные передачи.