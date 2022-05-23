Дани Алвес ответил на вопрос о возможном уходе из «Барселоны» по окончании сезона

Защитник «Барселоны» Дани Алвес ответил на вопрос о возможном уходе из клуба по окончании сезона.
«Не знаю, была ли это моя последняя игра. Я живу настоящим. Будущее неизвестно, и я живу только настоящим. Все знают моё желание. Я могу продолжать вносить свой вклад и помогать клубу. Если бы это зависело от меня, это было бы давно сделано. Буду продолжать бороться за право быть на своём месте», — приводит слова Алвеса Marca.
Контракт Алвеса с «Барселоной» рассчитан до лета 2022 года. В нынешнем сезоне Алвес провёл за «Барселону» 16 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и сделал четыре результативные передачи.
По итогам сезона чемпионата Испании «Барселона» заняла второе место, уступив в борьбе за чемпионство «Реалу». Также команде не удалось преодолеть барьер группового этапа Лиги чемпионов. В Лиге Европы каталонцы на стадии 1/8 финала уступили «Галатасараю».
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