Серия A отреагировала на кражу медали у Пиоли при праздновании чемпионства с «Миланом»

В Серии A отреагировали на слова главного тренера «Милана» Стефано Пиоли, который заявил, что у него украли чемпионскую медаль во время празднования на стадионе.

«Эй, мистер Пиоли, завтра мы снова дадим тебе медаль», — написано в официальном «твиттере» Серии А.

Напомним, в заключительном туре чемпионата Италии «Милан» разгромил «Сассуоло» со счётом 3:0 и заняла первое место по итогам сезона. «Россонери» победили в чемпионате Италии впервые с сезона-2010/2011. Команда в 19-й раз в истории стала чемпионом Италии. По данному показателю «Милан» сравнялся с «Интером». Больше всего побед у «Ювентуса» — 36.

Пиоли возглавляет «Милан» с 2019 года. Его контрактное соглашение с командой рассчитано до 2023 года.