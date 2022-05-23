Охранник тен Хага не дал журналисту пообщаться с тренером после матча «Манчестер Юнайтед»
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Новый главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг не стал отвечать на вопросы журналиста после поражения команды в заключительном туре чемпионата Англии с «Кристал Пэлас» (0:1), сообщает Goal.
Сообщается, журналист попытался задать Тен Хагу несколько вопросов, но его охрана оттолкнула его.
«Нехорошо, Эрик, когда тебя обслуживает охрана. «Манчестер Юнайтед» — большой клуб», — сказал журналист тен Хагу, который быстро сел в машину и уехал.
Матч с «Кристал Пэлас» стал последним для Ральфа Рангника в качестве главного тренера «Манчестер Юнайтед». По окончании сезона его сменит Эрик тен Хаг.
«Манчестер Юнайтед» завершил сезон на шестом месте, набрав 58 очков. В результате «красные дьяволы» вышли в Лигу Европы.
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