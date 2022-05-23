Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Охранник тен Хага не дал журналисту пообщаться с тренером после матча «Манчестер Юнайтед»

Охранник тен Хага не дал журналисту пообщаться с тренером после матча «Манчестер Юнайтед»
Комментарии

Новый главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг не стал отвечать на вопросы журналиста после поражения команды в заключительном туре чемпионата Англии с «Кристал Пэлас» (0:1), сообщает Goal.

Сообщается, журналист попытался задать Тен Хагу несколько вопросов, но его охрана оттолкнула его.

«Нехорошо, Эрик, когда тебя обслуживает охрана. «Манчестер Юнайтед» — большой клуб», — сказал журналист тен Хагу, который быстро сел в машину и уехал.

Матч с «Кристал Пэлас» стал последним для Ральфа Рангника в качестве главного тренера «Манчестер Юнайтед». По окончании сезона его сменит Эрик тен Хаг.

«Манчестер Юнайтед» завершил сезон на шестом месте, набрав 58 очков. В результате «красные дьяволы» вышли в Лигу Европы.

7 больших проблем «Манчестер Юнайтед», которые предстоит решить Эрику тен Хагу 7 больших проблем «Манчестер Юнайтед», которые предстоит решить Эрику тен Хагу
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022