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Гвардиола о камбэке с «Астон Виллой»: я позвонил «Реалу», и они дали мне хороший совет

Гвардиола о камбэке с «Астон Виллой»: я позвонил «Реалу», и они дали мне хороший совет
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался после яркого камбэка в матче заключительного тура чемпионат Англии с «Астон Виллой» (3:2).

«Я позвонил «Реалу», и они дали мне хороший совет. У них не было никаких объяснений по поводу того, что произошло в Мадриде, как и по поводу сегодняшнего дня. Это был «момент». Иногда приятно жить в таких ситуациях. Это поможет нам стать сильнее в следующем сезоне», — приводит слова Гвардиолы Marca.

По ходу матча «Астон Вилла» вела со счётом 2:0, но «Манчестер Сити» забил три гола за пять минут и одержал победу, благодаря которой стал чемпионом Англии.

Отметим, ранее «Манчестер Сити» проиграл «Реалу» в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов, пропустив два гола за две минуты. После этого «горожане» пропустили гол овертайме и завершили участие в турнире.

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