Гвардиола о камбэке с «Астон Виллой»: я позвонил «Реалу», и они дали мне хороший совет

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался после яркого камбэка в матче заключительного тура чемпионат Англии с «Астон Виллой» (3:2).
«Я позвонил «Реалу», и они дали мне хороший совет. У них не было никаких объяснений по поводу того, что произошло в Мадриде, как и по поводу сегодняшнего дня. Это был «момент». Иногда приятно жить в таких ситуациях. Это поможет нам стать сильнее в следующем сезоне», — приводит слова Гвардиолы Marca.
По ходу матча «Астон Вилла» вела со счётом 2:0, но «Манчестер Сити» забил три гола за пять минут и одержал победу, благодаря которой стал чемпионом Англии.
Отметим, ранее «Манчестер Сити» проиграл «Реалу» в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов, пропустив два гола за две минуты. После этого «горожане» пропустили гол овертайме и завершили участие в турнире.
- 23 мая 2022
-
04:34
-
04:21
-
03:53
-
03:32
-
02:52
-
02:49
-
02:21
-
02:11
-
01:52
-
01:50
-
01:43
-
00:59
-
00:55
-
00:37
-
00:24
-
00:11
-
00:07
-
00:01
- 22 мая 2022
-
23:54
-
23:50
-
23:49
-
23:40
-
23:35
-
23:33
-
23:32
-
23:11
-
23:08
-
23:08
-
22:53
-
22:47
-
22:40
-
22:23
-
22:21
-
22:14
-
22:13