Салах — 4 игрок АПЛ, который стал лучшим бомбардиром и ассистентом в 1 сезоне

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах стал четвёртым игроком в истории Английской Премьер-лиги, которому удалось стать лучшим бомбардиром и ассистентом в одном сезоне.
Ранее такое достижение покорялось Энди Коулу (1993/1994), Джимми Флойду (1998/1999) и Харри Кейну (2020/2021).
Мохаммед стал обладателем «Золотой бутсы» в английской Премьер-лиге. Египетский футболист вместе с форвардом «Тоттенхэма» Сон Хын Мином забил за сезон в АПЛ больше всех мячей. Для Салаха эта награда стала третьей в карьере.
Также египтянин отдал 13 ассистов и занял первое место среди лучших распасовщиков лиги.
29-летний Салах стал футболистом «Ливерпуля» в 2017 году, перейдя из «Ромы». С тех пор форвард в 180 матчах Премьер-лиги забил 118 голов и отдал 50 результативных передач.
Соглашение между Салахом и «Ливерпулем» истекает в конце следующего сезона.
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