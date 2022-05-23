Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Салах — 4 игрок АПЛ, который стал лучшим бомбардиром и ассистентом в 1 сезоне

Салах — 4 игрок АПЛ, который стал лучшим бомбардиром и ассистентом в 1 сезоне
Комментарии

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах стал четвёртым игроком в истории Английской Премьер-лиги, которому удалось стать лучшим бомбардиром и ассистентом в одном сезоне.

Ранее такое достижение покорялось Энди Коулу (1993/1994), Джимми Флойду (1998/1999) и Харри Кейну (2020/2021).

Мохаммед стал обладателем «Золотой бутсы» в английской Премьер-лиге. Египетский футболист вместе с форвардом «Тоттенхэма» Сон Хын Мином забил за сезон в АПЛ больше всех мячей. Для Салаха эта награда стала третьей в карьере.

Также египтянин отдал 13 ассистов и занял первое место среди лучших распасовщиков лиги.

29-летний Салах стал футболистом «Ливерпуля» в 2017 году, перейдя из «Ромы». С тех пор форвард в 180 матчах Премьер-лиги забил 118 голов и отдал 50 результативных передач.

Соглашение между Салахом и «Ливерпулем» истекает в конце следующего сезона.

Новость по теме
Салах сравнялся по «Золотым бутсам» в АПЛ с Кейном и Ширером, только у Анри больше
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022