Хави подвёл итоги сезона для «Барселоны»

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал поражение в матче заключительного тура чемпионата Италии с «Вильярреалом» (0:2) и подвёл итоги сезона чемпионата Испании.
«Две наши ошибки погубили нас. Обе серьёзные. Это игра ошибок, и если вы не уменьшаете их, вы платите за это. Мы не завершили сезон хорошо. Это тяготило нас. Пришло время отдохнуть и расслабиться. Но мы выполнили минимальные цели, заняли второе место. Теперь футбол заканчивается и начинается работа офиса. Нам нужно многое изменить, чтобы попытаться быть более конкурентоспособными и бороться за титулы. У нас не может быть еще одного года без трофеев. Мы прибавили, но недостаточно. Мы провели блестящие игры, но мы должны быть более надежными. Теперь мы должны готовиться к следующему сезону. Мы должны мыслить позитивно. Нам удалось спасти сезон, который мог оказаться катастрофическим. В личном плане я доволен. Мы вышли из одного из худших моментов в истории клуба. Многое нужно изменить», — приводит слова Хави Marca.
По итогам сезона чемпионата Испании «Барселона» заняла второе место, уступив в борьбе за чемпионство «Реалу». Также команде не удалось преодолеть барьер группового этапа Лиги чемпионов. В Лиге Европы каталонцы на стадии 1/8 финала уступили «Галатасараю».
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