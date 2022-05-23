Паоло Мальдини высказался о победе «Милана» в чемпионате Италии

Технический директор «Милана» Паоло Мальдини высказался о завоевании клубом титула чемпионов Италии сезона-2021/2022.

«Как игрок, ты можешь отдавать всю свою энергию на поле. В качестве директора вы не можете этого сделать, поэтому моей жене и детям приходится иметь дело с моими эмоциями дома. Однако есть одна общая черта, и это страсть. Характерная прежде всего, для этого вида спорта и «Милана» в частности.

Моя карьера технического директора существует только благодаря «Милану». Это не то, что я планировал после окончания своей игровой карьеры. Я потратил время, пытался понять суть и научиться, ждал подходящего момента, и мне повезло.

У нас молодая команда, со многими игроками, которым нужно доверие, и одним из секретов этих трёх лет было уважение к тому, что мы говорили футболистам. Многое произошло потому, что мы всегда придерживались чёткого плана и заслуживающей доверия идеи. Это то, что мы должны делать в качестве директоров», — приводит слова Мальдини Football Italia со ссылкой на DAZN.

Напомним, в решающем матче сезона миланский клуб на выезде переиграл «Сассуоло» (3:0). «Милан» стал чемпионом Италии впервые с 2011 года.

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