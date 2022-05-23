«Милан» — самая молодая команда, ставшая чемпионом Италии

«Милан» под руководством 56-летнего итальянского специалиста Стефано Пиоли накануне стал чемпионом Италии и отметился впечатляющим статистическим достижением, о котором сообщает Opta Paolo в «Твиттере».
Как отмечает источник, «Милан» — самая молодая команда, выигравшая титул Серии А в эпоху трёхочковой системы. Средний возраст игроков, использованных в чемпионате Италии, составил 26 лет и 97 дней.
Напомним, в заключительном туре чемпионата Италии «Милан» разгромил «Сассуоло» со счётом 3:0 и занял первое место по итогам сезона. «Россонери» победили в чемпионате Италии впервые с сезона-2010/2011. Команда в 19-й раз в истории стала чемпионом Италии. По данному показателю «Милан» сравнялся с «Интером». Больше всего побед у «Ювентуса» — 36.
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