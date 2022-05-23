Карим Бензема стал лучшим бомбардиром завершившегося сезона чемпионата Испании

34-летний французский нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема стал лучшим бомбардиров завершившегося чемпионата Испании с 27 голами в 32 матчах.

Следом за ним расположился его одноклубник Винисиус Жуниор – 17 голов в 35 матчах, а замкнул тройку лучших Яго Аспас из «Сельты» (17 голов в 37 матчах).

Среди ассистентов лидером стал форвард «Барселоны» Усман Дембеле – 13 голевых передач в 21 матче. Далее идут Бензема (12) и ещё один футболист сине-гранатовых защитник Жорди Альба (10 ассистов в 30 матчах).

Бензема забивает с передачи Винисиуса.

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Напомним, чемпионами Испании стали футболисты мадридского «Реала», набравшие 86 очков в 38 матчах. Серебро – у «Барселоны» (73) с Хави, а замкнул тройку мадридский «Атлетико» (71).