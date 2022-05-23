Роналдиньо отреагировал на победу «Милана» в чемпионате Италии

Известный бывший бразильский полузащитник «Милана» Роналдиньо высказался в социальных сетях о завоевании красно-чёрными титула чемпионов Италии сезона-2021/2021 после победы над «Сассуоло» (3:0) в заключительном туре.

«Очень рад видеть наш «Милан» на том месте, которое он заслуживает! Мы – чемпионы!» — гласит публикация Роналдиньо в «Твиттере».

Напомним, «Милан» победил в чемпионате Италии впервые с сезона-2010/2011. Команда в 19-й раз в истории стала чемпионом Италии. По данному показателю «Милан» сравнялся с «Интером». Больше всего побед у «Ювентуса» — 36.

В завершившемся сезоне подопечным Стефано Пиоли удалось обойти в турнирной таблице «Интер» на два очка.

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