Романо: Бейи и Ван-Биссака летом покинут «МЮ»

Защитники «Манчестер Юнайтед» Эрик Бейи и Аарон Ван-Биссака покинут клуб в ближайшее трансферное окно, сообщает в своём «твиттере» журналист Фабрицио Романо.

Эрик Бейи в текущем сезона АПЛ провёл за клуб четыре матча и не отметиля результативными действиями. Ван-Биссака принял участие в 20 играх, также не отметившись результативными действиями.

Ранее сообщалось, что новый наставник клуба Эрик тен Хаг планирует серьёзные изменения и в летнее трансферное окно команду могут покинуть Поль Погба, Эдинсон Кавани, Неманья Матич, Хуан Мата, Ли Грант, Джесси Лингард и Фил Джонс.

Напомним, по итогам сезона английской Премьер-лиги «МЮ» набрал 58 очков и занял шестое место в турнирной таблице.

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