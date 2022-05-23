Хосеп Гвардиола отметился уникальным статистическим достижением

51-летний испанский специалист Хосеп Гвардиола, возглавляющий «Манчестер Сити», отметился одним из уникальных статистических достижений после завоевания трофея чемпионата Англии сезона-2021/2022, сообщает OptaJoe.
Как отмечает источник, с момента своего первого сезона во главе топ-клуба в сезоне-2008/2009 Гвардиола выиграл больше титулов в высшей пятёрке лиг Европы (Премьер-лига, Лига 1, Бундеслига, Серия А, Ла Лига), чем любой другой менеджер. На счету испанца 10 трофеев.
Ранее стало известно, что Гвардиола – третий тренер мира по количеству завоёванных трофеев, у испанского специалиста их 32 за 13 лет карьеры. Только два наставника опережают Гвардиолу по числу трофеев – Мирча Луческу, возглавляющий сейчас киевское «Динамо» (34 титула за 40 лет работы), и экс-тренер «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон (49 титулов за 39 лет).
По цене Холанда. Футболисты, которых купили за € 75 млн.
- 23 мая 2022
-
09:13
-
08:54
-
08:41
-
08:30
-
08:20
-
08:05
-
07:55
-
07:31
-
07:23
-
07:10
-
06:58
-
06:44
-
06:28
-
06:20
-
06:04
-
05:52
-
05:37
-
05:35
-
05:21
-
05:15
-
04:58
-
04:52
-
04:34
-
04:21
-
03:53
-
03:32
-
02:52
-
02:49
-
02:21
-
02:11
-
01:52
-
01:50
-
01:43
-
00:59
-
00:55