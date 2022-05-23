Хосеп Гвардиола отметился уникальным статистическим достижением

51-летний испанский специалист Хосеп Гвардиола, возглавляющий «Манчестер Сити», отметился одним из уникальных статистических достижений после завоевания трофея чемпионата Англии сезона-2021/2022, сообщает OptaJoe.

Как отмечает источник, с момента своего первого сезона во главе топ-клуба в сезоне-2008/2009 Гвардиола выиграл больше титулов в высшей пятёрке лиг Европы (Премьер-лига, Лига 1, Бундеслига, Серия А, Ла Лига), чем любой другой менеджер. На счету испанца 10 трофеев.

Ранее стало известно, что Гвардиола – третий тренер мира по количеству завоёванных трофеев, у испанского специалиста их 32 за 13 лет карьеры. Только два наставника опережают Гвардиолу по числу трофеев – Мирча Луческу, возглавляющий сейчас киевское «Динамо» (34 титула за 40 лет работы), и экс-тренер «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон (49 титулов за 39 лет).

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