Ди Мария: Месси должен взять 10-й номер у Неймара

Экс-игрок «Пари Сен-Жермен» Анхель Ди Мария посоветовал соотечественнику Лионелю Месси попросить у Неймара отдать ему 10-й номер в «ПСЖ».
«Я сказал Лео, что в следующем году он должен попросить 10-й номер у Нея, а Ней получит 11-й номер. Месси — лучший игрок в мире, «десятка», и 10-й номер для него», — приводит слова Ди Марии Mirror со ссылкой на ESPN Futbol Argentina.
На данный момент Месси выступает за «ПСЖ» в футболке с 30-м номером. По итогам завершившегося сезона Лионель Месси показал худший результат в чемпионате по набранным очкам (гол + пас) за последние 15 лет.
Ранее «ПСЖ» объявил об уходе Анхеля Ди Марии на официальном сайте клуба. Игрок выступал под 11-м номером. Сообщалось, что следующим клубом Ди Марии может стать туринский «Ювентус».
Первый гол Лионеля Месси за «Барселону». 1 мая 2005 год.
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