«Идиоты. Подонки. Позор». Рой Кин — о нападении фанатов «Сити» на Ольсена

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин жёстко раскритиковал болельщиков, которые выбежали на поле стадиона «Этихад» и набросились на вратаря Робина Ольсена после победы «Манчестер Сити» над «Астон Виллой», которая позволила «Сити» стать чемпионами Англии.

«Идиоты. Подонки. Позор. Игрок уходит с поля и подвергается нападению, мы видели это. Абсолютный позор», — приводит слова Кина Mirror.

Напомним, болельщики «Манчестер Сити» после матча 38-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 с «Астон Виллой» (3:2) напали на вратаря «львов» Робина Ольсена.

Отмечалось, что фанаты «Сити» выбежали на поле, празднуя победу в чемпионате Англии, и атаковали Ольсена. Пресс-служба «Ман Сити» уже принесла извинения вратарю и объявила о начале расследования.

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