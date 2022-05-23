Оздоев — Дзюбе: с твоим уходом команда потеряла дух, смех, а самое главное — лидера
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Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев после объявления о том, что нападающий клуба Артём Дзюба покидает команду, написал форварду прощальные пожелания.
«С твоим уходом команда потеряла дух, смех, а самое главное — лидера. Это огромная потеря, которую не восполнишь просто так. Когда уходят лучшие – это очень тяжело осознавать. Надеюсь, мы ещё подвигаемся в одной команде. Ты продолжай так же ставить рекорды, как ты это делаешь. У тебя это получается лучше всех. Удачи тебе во всём, мой друг», — написал Оздоев в одной из социальных сетей.
Вчера, 22 мая, Артём Дзюба объявил, что покинет «Зенит», и попрощался с клубом и болельщиками.
Ранее сообщалось, что «Зенит» может также покинуть и Магомед Оздоев.
Дзюба попрощался с Азмуном в эфире «Инстаграма».
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