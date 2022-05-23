«Тоттенхэм» хочет подписать Жезуса, Конте готов использовать его с Кейном
Поделиться
Лондонский «Тоттенхэм» заинтересован в подписании нападающего «Манчестер Сити» Габриэла Жезуса. Об этом сообщает The Telegraph.
Напомним, в подписании 25-летнего Жезуса также заинтересован «Арсенал», а «Тоттенхэм», лишивший «канониров» путёвки в Лигу чемпионов, хочет усилиться к турниру.
По сведениям источника, главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте готов использовать Жезуса в паре с Гарри Кейном в атаке.
Вчера, 22 мая, Жезус выиграл третий трофей чемпионата Англии в карьере. В прошедшем сезоне нападающий в 41 матче во всех турнирах забил 13 голов и отдал 12 результативных передач.
Соглашение Жезуса с «Манчестер Сити» истекает в конце следующего сезона.
Самые яркие покеры в истории английской Премьер-лиги (АПЛ). Видео:
Комментарии
- 23 мая 2022
-
10:46
-
10:43
-
10:42
-
10:28
-
10:27
-
10:15
-
10:14
-
10:14
-
10:00
-
09:59
-
09:46
-
09:41
-
09:30
-
09:24
-
09:13
-
08:54
-
08:41
-
08:30
-
08:20
-
08:05
-
07:55
-
07:31
-
07:23
-
07:10
-
06:58
-
06:44
-
06:28
-
06:20
-
06:04
-
05:52
-
05:37
-
05:35
-
05:21
-
05:15
-
04:58
Партнерский контент