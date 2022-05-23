«Тоттенхэм» хочет подписать Жезуса, Конте готов использовать его с Кейном

Лондонский «Тоттенхэм» заинтересован в подписании нападающего «Манчестер Сити» Габриэла Жезуса. Об этом сообщает The Telegraph.

Напомним, в подписании 25-летнего Жезуса также заинтересован «Арсенал», а «Тоттенхэм», лишивший «канониров» путёвки в Лигу чемпионов, хочет усилиться к турниру.

По сведениям источника, главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте готов использовать Жезуса в паре с Гарри Кейном в атаке.

Вчера, 22 мая, Жезус выиграл третий трофей чемпионата Англии в карьере. В прошедшем сезоне нападающий в 41 матче во всех турнирах забил 13 голов и отдал 12 результативных передач.

Соглашение Жезуса с «Манчестер Сити» истекает в конце следующего сезона.

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