«ПСЖ» выставит Неймара на трансфер по приказу представителей Катара

Французский «ПСЖ» намерен продать нападающего Неймара в летнее трансферное окно. Об этом сообщает Le Parisien.

По сведениям источника, 30-летний бразильский футболист будет выставлен на трансфер по «прямому приказу» представителей Катара, владеющих командой. Также возможный уход Неймара связан с подписанием нового многомиллионного контракта с форвардом Килианом Мбаппе.

Однако продажа Неймара будет сложной для «ПСЖ». По отчётам (до нового контракта Мбаппе) Неймар был вторым в списке самых высокооплачиваемых футболистов команды после Лионеля Месси. Он зарабатывает около € 580 тыс. в неделю.

В нынешнем сезоне Неймар в 28 матчах во всех турнирах забил 13 голов и отдал восемь результативных передач.

Главные враги Месси в футболе. Видео: