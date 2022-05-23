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«ПСЖ» выставит Неймара на трансфер по приказу представителей Катара

«ПСЖ» выставит Неймара на трансфер по приказу представителей Катара
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Французский «ПСЖ» намерен продать нападающего Неймара в летнее трансферное окно. Об этом сообщает Le Parisien.

По сведениям источника, 30-летний бразильский футболист будет выставлен на трансфер по «прямому приказу» представителей Катара, владеющих командой. Также возможный уход Неймара связан с подписанием нового многомиллионного контракта с форвардом Килианом Мбаппе.

Однако продажа Неймара будет сложной для «ПСЖ». По отчётам (до нового контракта Мбаппе) Неймар был вторым в списке самых высокооплачиваемых футболистов команды после Лионеля Месси. Он зарабатывает около € 580 тыс. в неделю.

В нынешнем сезоне Неймар в 28 матчах во всех турнирах забил 13 голов и отдал восемь результативных передач.

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