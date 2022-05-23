Ибрагимович закурил сигару и обливался шампанским в раздевалке. Фото чемпионства «Милана»

Вчера, 22 мая, на стадионе «Мапей — Читта-дель-Триколоре» в Реджо-нель-Эмилии в рамках 38-го тура итальянской Серии А сезона-2021/2022 «Сассуоло» принимал «Милан». Гости одержали победу — 3:0.
Счёт был открыт в первом тайме. На 17-й минуте отличился нападающий «Милана» Оливье Жиру, ему ассистировал Рафаэл Леау. На 32-й минуте форвард гостей Жиру после паса Леау оформил дубль, а через две забил другой игрок «Милана» — полузащитник Франк Кессье. Третью голевую передачу в матче отдал Леау.
Лучшие кадры с матча «Сассуоло» — «Милан» — в фотоподборке «Чемпионата».
Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович курил сигару во время празднования победы команды в чемпионате Италии.
Напомним, в решающем матче сезона миланский клуб на выезде переиграл «Сассуоло» (3:0). «Милан» стал чемпионом Италии впервые с 2011 года. К слову, 40-летний Ибрагимович, успевший поменять за это время три команды, тоже был в составе «Милана», бравшего золото Серии А 11 лет назад.
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