«Порту» выиграл Кубок Португалии сезона-2021/2022
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Футбольный клуб «Порту» стал победителем Кубка Португалии сезона-2021/2022. В финале турнира «драконы» обыграли «Тонделу» со счётом 3:1.
Дубль в составе «Порту» оформил нападающий Мехди Тареми, который был близок и к хет-трику, но не сумел реализовать пенальти. Ещё один гол в составе «драконов» забил Витор Феррейра. За «Тонделу» отличился Нето Боржес.
Таким образом, «Порту» выиграл Кубок Португалии в 18-й раз, обогнав по этому показателю «Спортинг», на счету которого 17 побед в национальном Кубке.
Стоит отметить, что рекордсменом по завоеванию Кубка Португалии является «Бенфика» — 26 побед.
Напомним, «Порту» оформил золотой дубль в сезоне-2021/2022. Ранее «драконы» стали чемпионами Португалии в 30-й раз в своей истории.
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