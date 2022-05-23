Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Порту» выиграл Кубок Португалии сезона-2021/2022

«Порту» выиграл Кубок Португалии сезона-2021/2022
Комментарии

Футбольный клуб «Порту» стал победителем Кубка Португалии сезона-2021/2022. В финале турнира «драконы» обыграли «Тонделу» со счётом 3:1.

Дубль в составе «Порту» оформил нападающий Мехди Тареми, который был близок и к хет-трику, но не сумел реализовать пенальти. Ещё один гол в составе «драконов» забил Витор Феррейра. За «Тонделу» отличился Нето Боржес.

Таким образом, «Порту» выиграл Кубок Португалии в 18-й раз, обогнав по этому показателю «Спортинг», на счету которого 17 побед в национальном Кубке.

Стоит отметить, что рекордсменом по завоеванию Кубка Португалии является «Бенфика» — 26 побед.

Напомним, «Порту» оформил золотой дубль в сезоне-2021/2022. Ранее «драконы» стали чемпионами Португалии в 30-й раз в своей истории.

Кубок Португалии. Финал
22 мая 2022, воскресенье. 19:15 МСК
Порту
Порту
Окончен
3 : 1
Тондела
Тондела
1:0 Тареми – 22' (пен)   2:0 Феррейра – 52'   2:1 Боржес – 73'   3:1 Тареми – 74'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022