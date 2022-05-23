«Реал» не оправился после отказа Мбаппе, клуб может подписать летом Мане или Салаха

Мадридский «Реал» не оправился после отказа форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе подписывать контракт с командой и будет вынужден пересмотреть трансферные планы на лето. Об этом сообщает Football Espana.
Напомним, 23-летний Мбаппе принял решение продлить контракт с парижской командой до 2025 года. Соглашение между сторонами истекало в конце сезона.
Сообщается, что изначально «Реал» в летнее трансферное окно планировал подписать Мбаппе, защитника «Челси» Антонио Рюдигера и левого защитника. По сведениям источника, сейчас клуб обсуждает возможный переход в команду хавбека «Монако» Орельена Тчуамени, а также форвардов «Ливерпуля» Садио Мане и Мохамеда Салаха.
Видеообзор. «Реал» не смог обыграть «Бетис» в заключительном матче сезона Примеры:
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