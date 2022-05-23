Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Реал» не оправился после отказа Мбаппе, клуб может подписать летом Мане или Салаха

«Реал» не оправился после отказа Мбаппе, клуб может подписать летом Мане или Салаха
Комментарии

Мадридский «Реал» не оправился после отказа форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе подписывать контракт с командой и будет вынужден пересмотреть трансферные планы на лето. Об этом сообщает Football Espana.

Напомним, 23-летний Мбаппе принял решение продлить контракт с парижской командой до 2025 года. Соглашение между сторонами истекало в конце сезона.

Сообщается, что изначально «Реал» в летнее трансферное окно планировал подписать Мбаппе, защитника «Челси» Антонио Рюдигера и левого защитника. По сведениям источника, сейчас клуб обсуждает возможный переход в команду хавбека «Монако» Орельена Тчуамени, а также форвардов «Ливерпуля» Садио Мане и Мохамеда Салаха.

Видеообзор. «Реал» не смог обыграть «Бетис» в заключительном матче сезона Примеры:

Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.

«Ты выбрал деньги вместо футбола». Реакция соцсетей на решение Мбаппе отказать «Реалу» «Ты выбрал деньги вместо футбола». Реакция соцсетей на решение Мбаппе отказать «Реалу»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022